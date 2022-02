Bielsa verlaat Leeds United

De Argentijn kon zijn ploeg niet wegloodsen uit de degradatiezone. Zijn laatste wapenfeit met Leeds was de 0-4 thuisnederlaag tegen Tottenham.

Vorig seizoen werd Bielsa nog geprezen voor het spectaculaire spel van zijn team. De promovendus wist zich toen makkelijk te handhaven.

Bielsa heeft een verleden bij enkele grote clubs zoals: Lille, Lazio en Marseille.

1️⃣ A single point from their last six games

⚽ 20 goals conceded in their last five matches



Marcelo Bielsa's position at Leeds United is becoming increasingly precarious.



Read more ⤵️#BBCFootball