Spaanse pers is lovend over de prestaties van Thibaut Courtois bij Real Madrid

Real Madrid won op het veld van Rayo Vallecano en mag hier mede Thibaut Courtois voor bedanken. De Spaanse pers is alvast lovend over zijn prestaties. Zelf was hij ook tevreden over de prestatie van zichzelf en de ploeg. Al lag het veld er erbarmelijk bij om goed voetbal te brengen.

“Thibaut Courtois redde Real Madrid opnieuw met twee saves. Op dit moment is hij een bijna onklopbare doelman, een doelman die de meest onwaarschijnlijke reddingen stopt en bijgevolg niet te stoppen is”, aldus de Spaanse krant. Na de wedstrijd gaf Courtois ook zijn analyse op de wedstrijd en hij hield zich niet in om het erbarmelijke veld te bekritiseren.



“Het was vandaag een moeilijke wedstrijd, het veld was niet erg goed. We waren goed in de eerste helft maar we konden geen doelpunt scoren. Zij kregen een kopbal via een hoekschop en een dubbele kans. Dan was de clean sheet belangrijk om te kunnen winnen. Het is beter om op een goed veld te spelen dan dit. Iedereen heeft zijn budget maar ik denk niet dat dit goed is voor de competitie”, aldus Thibaut Courtois.