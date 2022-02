STVV laat PO2-droom varen: "Moeten realistisch blijven"

STVV was aan een stevige opmars bezig in 1A. Na een sterke 9/9 mochten de Kanaries zelfs hopen op een PO2-ticket.

Na het 0-0 gelijkspel werd die hoop toch even de kop ingedrukt. STVV was in de eerste helft even de betere ploeg maar moest in de tweede helft toch vaak het onderspit delven. Uiteindelijk werd het 0-0 op het veld van Oostende.

Door dat puntje heeft men bij STVV voetjes opnieuw op de grond gezet, ook trainer Hollerbach. "Play Off 2 is nu geen doel voor ons", was hij eerlijk voor de camera van Eleven Sports. "Racing Genk staat nog boven ons en dat is een team dat normaal gezien meedoet voor de Champions League-tickets. We moeten realistisch blijven", zegt Hollerbach met een glimlach.

En toch... In de stand heeft STVV nu 3 punten achter op Racing Genk met een wedstrijd meer. Maar de Kanaries moeten nog tegen Racing Genk spelen in de Limburse derby...