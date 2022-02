Voetbal zit bij Hugo Siquet, ex-Standard, in de genen

De Belgische voetbalbond deelde via haar officiële kanalen een filmpje waarin Hugo Siquet vertelt over de beginjaren van zijn voetbalcarrière. Voetbal werd duidelijk met de paplepel ingegeven.

Siquet begon op zijn zesde met voetballen bij een voetbalclub. "Ik wou zo snel mogelijk beginnen, want zelfs voordat ik bij een club speelde, voetbalde ik al met mijn grootouders en ouders", zei Siquet.

"Ik speelde op mijn vierde al met de bal", zo liet de ex-Standard-speler optekenen. "Mijn vader en mijn oom waren ook voetballers. Voetbal zit dus in mijn familie, in mijn genen", aldus Siquet. De oom van Hugo Siquet is Thierry Siquet die ook voor Standard uitkwam. Vervolgens speelde hij nog voor Cercle Brugge, Germinal Ekeren, La Louvière en Sporting Charleroi.