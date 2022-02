🎥 Barcelona walst in slotfase over Athletic Bilbao, Pedri pakt uit met technisch hoogstandje

Enkele dagen na de knappe zege bij Napoli won Barcelona zondagavond overtuigend van Athletic Bilbao (4-0). Pedri was heer en meester op het middenveld en pakte uit met een fenomenale panna. Barcelona is intussen opgeklommen naar de vierde plaats in La Liga.