Enkele maanden geleden nog gaan winnen in Bernabeu, nu gaat trainer van Sheriff Tiraspol naar frontlinie Oekraïne

De 56-jarige Yuriy Vernydub heeft namelijk besloten om zijn club te verlaten om naar zijn thuisland terug te keren om mee te vechten in de frontlinie na de invasie van Rusland.

Vernydub had na het verlies en de uitschakeling tegen Braga in de Europa Leaugue al laten vallen dat hij terug zou keren: "Ik heb een vrouw, twee kinderen, drie kleinkinderen, broers en zussen... Ik hoop dat ze gezond en veilig blijven tijdens deze oorlog. Als ik opnieuw in Moldavië ben, zal ik vragen om te mogen terugkeren naar mijn familie", klonk het toen.

Maandag postte hij een foto op sociale media in militaire outfit, klaar voor de strijd.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST