Goed nieuws vanuit Brazilië: Pélé mag na twee weken ziekenhuis verlaten

Twee weken geleden bereikte ons het nieuws dat voetballegende Pélé was opgenomen in het ziekenhuis met een infectie aan zijn urinewegen. Ondertussen zou de 82-jarige Pélé aan de betere hand zijn.

De dokters van het ziekenhuis van Sao Paolo hebben Pélé namelijk ontslagen uit het ziekenhuis. De Braziliaan zou volledig hersteld zijn van de infectie.

Het is niet de eerste keer dat Pélé in het ziekenhuis terechtkomt de voorbije jaren. In 2016 werden nierstenen verwijderd en most hij 4 dagen in het ziekenhuis blijven. Vorig jaar nog werd er een darmtumor vastgesteld. Het was bij de behandeling van de darmtumor dat de infectie op zijn urinewegen werd vastgesteld.