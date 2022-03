Trainer Waasland-Beveren zag de bui al hangen: "Plan veranderde toen vorig technisch directeur vertrok"

Waasland-Beveren nam gisteren afscheid van trainer Marc Schneider na de recente 3 op 12 en het lossen van de rol voor de tweede plaats. Technisch directeur Jordi Condom nam over. Die was eerder nog aan de slag bij Seraing.

Waasland-Beveren deed zware inspanningen om die tweede plaats te pakken, maar telt nu al 12 punten achterstand op RWDM. Schneider zag de bui dus al hangen. “Een verrassing is het niet”, zegt Schneider bij Het Nieuwsblad. “Toch waren we ervan overtuigd dat we ons doel, de tweede plaats, nog konden bereiken."

"Gezien de omstandigheden hebben we onze job altijd goed proberen uit te voeren. Maar twintig nieuwe spelers inpassen kost tijd. Tijd die we helaas niet hadden. Misschien waren de verwachtingen te hoog? Het doel was om binnen de twee jaar te promoveren. Dit jaar wilden we de club stabiliseren en indien mogelijk al een gooi doen naar promotie. Dat plan veranderde toen Roger Stilz (ex-sportief directeur, nvdr.) vertrok. Kijk, het is ook niet makkelijk om als degradant meteen te promoveren. In het verleden is enkel Mechelen daarin geslaagd. Maar we vertrekken in een goede verstandhouding.”