Commotie tussen Patro Eisden en Thes Sport in eerste nationale na klacht: "Betreuren onsportieve houding"

Thes Sport heeft na de wedstrijd klacht neergelegd tegen de uitslag van de wedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen, de club van Stijn Stijnen. Bij Thes beweren ze dat er een speler niet legaal op het veld stond.

Davy Brouwers was immers niet zichtbaar op het wedstrijdblad en de ref riep ploegafgevaardigde David Vaesen bij zich. Die wees erop dat hij alle identiteitskaarten - inclusief die van Brouwers - bij de ref had gebracht. "Scheidsrechter Clerckx ging daarop kijken in zijn kleedkamer en kwam even later terug met de bevestiging dat de identiteitskaart van Davy Brouwers effectief bij hem op de tafel lag", klink het in een statement van Patro Eisden.

"Hij bevestigde daarmee ook dat het voor hem dus in orde was en er verder geen gevolg kon komen. De reden waarom de naam niet in het computersysteem stond is tasten in het duister voor de club. Is er een technische fout gebeurd in het systeem E-kickoff? Is er iets anders gebeurd?"

"Patro Eisden staat 100% achter haar ploegafgevaardigde David Vaesen en gelooft ook zijn verhaal. Er was voor Patro Eisden geen enkele reden om een speelgerechtigde speler, wiens identiteitskaart vooraf bij de scheidsrechter werd neergelegd, niet in het systeem te plaatsen."

"Patro Eisden betreurt ook de onsportieve houding van Thes Sport. Uiteraard zal Patro Eisden zich niet neerleggen bij deze non-klacht en haar rechten verdedigen. Patro Eisden beroept haar op het oordeel van scheidsrechter Clerkcx die bevestigd heeft dat Patro Eisden vrijdagavond in regel was. Patro Eisden roept Thes Sport op om zich neer te leggen bij de sportieve gebeurtenis van afgelopen vrijdag. Fair play wordt vaak in de mond genomen, geen mooier moment om deze stelling te respecteren."