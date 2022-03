Vanhaezebrouck ziet Club Brugge progressie boeken: "Vorige week moeizaam, nu plots halleluja: daar doe ik niet aan mee"

AA Gent gaat morgen in de terugwedstrijd van de Croky Cup op bezoek bij Club Brugge. In de heenmatch kwam blauw-zwart op een diefje winnen in de Ghelamco Arena (0-1). Om de bekerfinale te bereiken, hebben Vanhaezebrouck en co. dan ook een heleboel werk.

AA Gent zit in de goede flow, maar ook Club Brugge maakte afgelopen zondag indruk in de topper tegen Antwerp (4-1). "We geloven dat het mogelijk is, al hadden we altijd met een veel betere positie de terugmatch moeten ingaan. We hadden de heenwedstijd altijd winnend moeten afsluiten", aldus Vanhaezebrouck op zijn perspraatje.

"We weten dat we al met twee doelpunten verschil moeten gaan winnen of het eventueel op strafschoppen moeten laten uitdraaien. We beseffen dat het niet simpel zal zijn, maar tegelijkertijd reizen we ook niet met schrik af naar Brugge, integendeel!"

Op de vraag of Vanhaezebrouck Club Brugge de voorbije weken vooruitgang zag maken, antwoordde de T1 van de Buffalo's in zijn gekende stijl. "Ja, ik zie progressie en evolutie, maar ik doe niet mee aan die emotionele rollercoaster... Vorige week noemden journalisten en analisten het spel van Club Brugge moeizaam, na zondag was alles plots halleluja."