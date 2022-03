🎥 AUWCH! Chelsea-verdediger krijgt nietjes in edele delen: "Hij schreeuwde het uit, het zag er verschrikkelijk uit"

Chalobah liet meteen na de League Cup-finale weten dat hij gehecht moest worden na een tackle van Naby Keïta. Wat er juist gebeurd was, was op dat moment niet duidelijk. Coach Thomas Tuchel bracht meer duidelijkheid.

“Ik kan zeggen dat Trevoh ballen heeft getoond, maar dat is hier misschien een verkeerde uitdrukking”, zei Tuchel. “Ik wist niet wat ik zag na afloop in de kleedkamer. Hij werd echt geopereerd. Ik maak geen grapje. Hij kreeg hechtingen. Ik hoorde hem schreeuwen toen ik terug kwam van mijn persconferentie. Ik kon het haast niet geloven en ging een kijkje nemen. Het zag er verschrikkelijk uit. Dat Chalobah met deze blessure nog heeft kunnen verder spelen en zelfs een penalty heeft binnengetrapt, is ongelofelijk. Heel groots en heel dapper.”

Had to get stitches because of this. Referee is right there I don’t get it?? šŸ¤¦šŸ¾‍ā™‚ļø https://t.co/8kXIgpS4wO