FA Cup: Nieuwe mokerslag voor Tottenham, Manchester City bekert verder

Dinsdagavond werden in de FA Cup drie duels van de vijfde ronde afgewerkt. Daarin sneuvelde één Premier League-club. Tottenham Hotspur vloog uit het toernooi na een nederlaag in de verlengingen tegen Middlesbrough.

Na negentig minuten was er nog niet gescoord, maar daar bracht Josh Coburn in de tweede verlenging verandering in. De speler van Middlesbrough werd door de buitenspelval geloodst en knalde snoeihard in de verste hoek. Na Manchester United neemt tweedeklasser de scalp van een tweede grote naam tijdens dit toernooi.

Manchester City verspeelde niet al te veel energie bij Peterborough. Dankzij klasseflitsen van Mahrez en Grealish hadden de Citizens vroeg in de tweede helft de schaapjes op het droge. Kevin De Bruyne kreeg rust en zat negentig minuten op de bank.

🥵 | Jack Grealish verdubbelt de voorsprong dankzij deze heerlijke aanname! 💫😎 #EmiratesFACup pic.twitter.com/3iYRaZn1Mc — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 1, 2022

Crystal Palace bekert verder na een 2-1-zege tegen Stoke City. Kouyaté (ex-Anderlecht) opende de score, Tymon maakte op het uur gelijk. In de slotfase bezorgde Nederlander Riedewald Crystal Palace de kwalificatie (2-1).