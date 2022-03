OFFICIEEL: Charleroi neemt na negen seizoenen afscheid van trouwe luitenant

Een einde in mineur. Steeven Willems was jarenlang een vaste waarde in de defensie van Charleroi, maar een zware blessure gooide roet in het eten.

De 31-jarige Fransman viel in de loop van vorig seizoen uit en kwam ook in deze jaargang nog niet in actie. Charleroi en Steeven Willems hebben nu in onderling overleg het contract ontbonden. Willems, nog niet volledig hersteld, moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Steeven Willems maakte in 2013 de overgang van OSC Lille naar het Zwarte Land. Daar groeide hij onmiddellijk uit tot een vaste waarde. Zo vormde hij jarenlang een betrouwbaar duo met Dorian Dessoleil, die afgelopen zomer naar Antwerp verkaste. Willems speelde 158 wedstrijden voor de Zebra's. Daarin scoorde hij drie keer en deelde hij vier assists uit.