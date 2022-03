Roman Abramovich maakt einde aan speculaties: "In belang van iedereen verkoop ik Chelsea, opbrengst naar slachtoffers oorlog"

Het einde van het Abramovich-tijdperk bij Chelsea is nabij. De steenrijke Russische oligarch gaat zijn aandelen verkopen.

Dat maakte Abramovich zelf bekend via een statement dat verspreid werd via de officiële kanalen van Chelsea. "Ik wil een einde maken aan de speculaties van de laatste dagen. Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. In de huidige omstandigheden lijkt het de beste oplossing om de club te verkopen, dit in het belang van Chelsea, de fans, werknemers, sponsors en partners."

Abramovich laat verder weten dat alle opbrengsten van zijn verkoop gedoneerd worden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

March 2, 2022

Roman Abramovich arriveerde in 2003 op Stamford Bridge. Onder zijn bewind won Chelsea onder meer twee landstitels, vijf FA Cups en twee keer de Champions League