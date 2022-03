Zegt Abramovich Blues definitief vaarwel? "Ik heb aanbieding gekregen om Chelsea te kopen"

Komt er een definitief einde aan het Abramovich-tijdperk bij Chelsea? Door de Russische invasie in Oekraïne zette de sterke man van Chelsea een stapje opzij.

Abramovich zou op zoek zijn naar een overnemer voor zijn aandelenpakket. Daarbij kwam de Russische oligarch uit bij Hansjörg Wyss. "Roman is in paniek. Hij probeert al zijn villa's in Engeland van de hand te doen en wil ook Chelsea verkopen. Samen met drie anderen heb ik dinsdag de aanbieding gekregen om Chelsea over te nemen", vertelt de 86-jarige Zwitserse zakenman aan Blick.

Al is Wyss (nog) niet van plan om in te gaan op het voorstel van Abramovich. "Hij vraagt nog veel te veel, dus ik zal nog enkele dagen de kat uit de boom kijken. Ik zou het me, mede dankzij de steun van mijn partners, wel nog zien doen. In mijn eentje is dit niet meer haalbaar. Als het tot een overeenkomst zijn, zal het met zes of zeven investeerders samen zijn."

Roman Abramovich arriveerde in 2003 op Stamford Bridge. Onder zijn bewind won Chelsea onder meer twee landstitels, vijf FA Cups en twee keer de Champions League