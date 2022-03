Club Brugge lanceert nieuwe fanclub voor doven of slechthorenden

Club Brugge wil met de 'Deaf Club Brugge Fans' de beleving bij de club toegankelijker en inclusiever maken.

De oprichting van een supportersgroep is een absolute primeur. Ongeveer 500.000 mensen in Vlaanderen kunnen niet alles horen zoals het moet.

Blauwzwart ziet drie doelstellingen voor de nieuwe fanclub. “Fans die doof of slechthorend zijn bereiken en verbinden met elkaar in hun passie rond Club Brugge. Daarnaast vanuit hun expertise de club ondersteunen in het toegankelijk en inclusief maken van de voetbalbeleving voor doven en slechthorenden via kennis -en informatiedeling. En tot slot aangepaste activiteiten organiseren voor doven en slechthorenden rond de fanbeleving.”

De oprichting kwam er door een 5-tal fans. Ondertussen telt de groep al meer dan 70 supporters en de club hoopt nog meer fans te bereiken.