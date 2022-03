Jordan Lukaku krijgt maar vijf matchen om voetbalcarrière te redden

Jordan Lukaku kreeg de kans om bij Vicenza zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar blessures gooien roet in het eten.

Cristian Brocchi, de trainer van het in degradatiezorgen verkerende Vicenza, is nochtans heel blij met de komst van Jordan Lukaku. In zijn eerste wedstrijd maakte Lukaku duidelijk indruk, maar blessureleed hield onze landgenoot al voor een derde keer aan de kant.

Ondanks zijn blessures en het feit dat hij niet kon spelen zette Brocchi hem toch op de bank. “Het is een jongen die positiviteit in de groep brengt, hij is een jongen die een goede mentaliteit meebrengt en ik bracht hem ook om deze reden naar de club”, laat de trainer weten.

Op 19 februari blesseerde Lukaku zich opnieuw aan de dij. Er werd op een maand afwezigheid gerekend, maar dat zal een pak meer zijn. Volgens Brocchi zal Lukaku niet spelen voor begin april.

De uitleenbeurt aan Vicenza is er eentje zonder aankoopoptie. Het contract van Lukaku bij Lazio loopt eind juni ook af. Hij zal wellicht maar vijf matchen meer hebben om zich te tonen.