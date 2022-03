📷 Klauss heeft na vier wedstrijden bij STVV al een nieuwe transfer beet

Na vier wedstrijden bij STVV heeft Joao Klauss in de Amerikaanse MLS een nieuwe werkgever gevonden.

In januari van vorig jaar werd Joao Klauss gehuurd door Standard van Hoffenheim. Tijdens de wintermercato ruilde hij Standard in voor STVV, dat de huur overnam.

De Braziliaan werd vandaag voorgesteld als nieuwe aanwinst van Saint-Louis City SC in de Amerikaanse MLS-competitie.

Hij mag zijn huurcontract nog uitdoen en trekt in de zomer weg bij STVV. In de VS tekende Klauss een contract van 3,5 jaar. Mogelijk blijft hij ook nog de eerste helft van volgend seizoen in de Jupiler Pro League.