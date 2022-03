Club Brugge kan zich geen nederlaag meer permitteren: "We hebben een mentaliteit ontwikkeld"

Blauwzwart speelt zaterdagavond tegen Seraing, een nieuwe misstap is niet aan de orde als de ploeg van Schreuder de achterstand op Union niet groter wil laten worden.

Schreuder beseft dat het niet gemakkelijk wordt voor zijn ploeg. “Na zo’n zure nederlaag is het niet makkelijk om de knop in de groep om te draaien, maar ik merk wel dat mijn jongens al weken héél gefocust zijn. Ze hebben een bepaalde winnaarsmentaliteit ontwikkeld”, zegt Schreuder op zijn persconferentie.

“Ze gaan scherp zijn: op dat vlak verwacht ik geen problemen. Ik maak ook geen onderscheid tussen de zogezegde grote of kleine ploegen. Kijk maar hoe Antwerp is gaan winnen op Seraing: dat was ook niet bepaald makkelijk. We moeten gewoon ons spel van de laatste weken boven halen. Na Antwerp heb ik trouwens geen misplaatste euforie gevoeld: die was er nooit bij ons.”

De rode kaart van Odoi wekte de nodige wrevel op, maar is volgens Schreuder onnodig. “Hij hoeft dat niet te doen. We moeten slimmer zijn dan dat. In drie wedstrijden tegen Gent hebben we vier rode kaarten gehad. Enkel die van Lang was een lachertje, de rest kan je gewoon geven. Zo schiet je jezelf natuurlijk keer op keer in de voet. Als Odoi gewoon stopt met lopen, krijgt hij een overtreding mee en is er niets gebeurd.”