Rob Schoofs vertelt over toptransfer en mogelijke terugkeer naar STVV

Rob Schoofs is bezig aan zijn vijfde seizoen bij KV Mechelen. Met 27 lentes op de teller lijkt het ideale moment voor een toptransfer gekomen.

Vader Frank Schoofs volgt zijn zoon op de voet. “Op papier is dit misschien wel een goed moment, maar ik zou het wel jammer vinden om hem te zien vertrekken”, zegt vader aan HBVL. “Trouwens, Rob zit goed waar hij nu zit. Ben je beter af als je bij een grotere club op de bank moet verkommeren?”

Ook Rob Schoofs zelfs wil geen overhaaste beslissingen nemen. “Natuurlijk zou ik de stap overwegen als de kans zich voordoet. Maar ik besef ook heel goed wat ik nu in handen heb. Zowel sportief, financieel als familiaal zal het echt de moeite moeten zijn. Voor de club, voor mezelf én voor mijn gezin.”

Over één ding wil hij wil al praten, dat is uitbollen bij STVV. “Het zou mooi zijn om terug te keren naar waar het allemaal begonnen is voor mij. Maar in de nabije toekomst zie ik het nog niet gebeuren.”