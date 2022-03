Gent wordt voor zevende keer veroordeeld voor gedrag fans: "In Brussel vragen ze zich af wat er in Gent gebeurt, onze naam wordt besmeurd"

In totaal heeft Gent nu al 16.000 euro aan boetes moeten neertellen voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal van hun fans. Het is de zevende keer dat ze veroordeeld worden en bij de club is de maat meer dan vol.

Veiligheidsverantwoordelijke Dirk Piens vindt het een heel jammere zaak. “De naam van onze club wordt besmeurd. In Brussel vraagt men zich af wat er gebeurt in Gent. Vorige woensdag hoorden we in Brugge opnieuw die fameuze gezangen, dus we mogen ons alweer aan een boete verwachten", zucht Piens in Het Nieuwsblad. "De tijd dat we met 8.000 fans naar Wembley trokken en nadien felicitaties kregen van de Londense politie ligt duidelijk achter ons. Zeer jammer.”

Gent probeert al langer pyrotechnisch materiaal uit de tribunes te houden. “Helaas boeken we voorlopig geen succes”, zegt Piens. “Ik blijf voorstander om als club op een veilige manier Bengaalse vuren te organiseren. Maar als we telkens zulke boetes moeten betalen, is de maat op den duur vol.”