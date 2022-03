Haroun begrijpt de kritiek die er komt en is niet bezig met positie Priske: "Winnen is niet meer genoeg. Zelfs goed voetbal niet altijd"

Als ze volgende week nog Brian Priske als coach willen hebben, moeten de spelers van Antwerp de derby tegen Beerschot - overtuigend - winnen. Maar daar zijn Faris Haroun en Birger Verstraete niet echt mee bezig.

De twee staan nog achter de coach, maar hebben genoeg andere redenen om tegen Beerschot iets te laten zien. Al is Haroun wel geschorst. "De positie van de coach is alleen van buitenaf een issue. In de kleedkamer heeft hij nooit ter discussie gestaan. Wanneer het minder gaat, is het gemakkelijk om naar de coach te wijzen, maar wij als groep dragen ook onze verantwoordelijkheid. De tactiek is duidelijk en wij moeten die invullen. Wij moeten zorgen voor de grinta", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Haroun begrijpt wel de kritiek die er komt. “Tja, wie voor deze club werkt, moet maar met die druk om kunnen. Antwerp is nog steeds aan het groeien en alle trainers hebben hier zulke periodes gekend. De ambities worden alleen maar groter. Winnen is niet meer genoeg. Zelfs goed voetbal niet altijd. Je moet al drie of vier keer scoren. Tweede of derde is ook niet meer genoeg…”