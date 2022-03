🎥 Hoe "Laat de zon in je hart" de theme song werd van de vorige Antwerpse derby

Een stadsderby is altijd geladen, maar zeker deze in Antwerpen. Dit onthouden we nog van vorige keer.

Toen de wedstrijd begon was het één groot feest. De thuissupporters met het nodige vuurwerk en rookbommen terwijl de streng gecontroleerde fans van Antwerp het hielden bij vlaggen. Beide supportersclans moedigden fanatiek hun spelers aan. De sfeer werd al snel grimmiger in het Olympisch Stadion. Zo was Radja Nainggolan de kop van jut bij de Beerschot fans en ze lieten met een tifo weten wat ze van hem vonden. Gelukkig was het in het Italiaans zodat de meest jonge fans niet doorhadden wat het spandoek betekende. Het dieptepunt van de wedstrijd was wel toen iemand uit het vak van Beerschot liep met een brandende vuurpijl richting de Antwerp-fans. Gelukkig voor hen miste zijn worp enige richting en vloog deze vlak naast het uitvak. Erger was voorkomen, maar het spel zat op de wagen. Zeker toen uitgerekend Radja Nainggolan het winnende doelpunt maakte waardoor Antwerp met de drie punten de derby afsloot. Terwijl de fans van Antwerp al een feestje aan het bouwen waren met hun spelers probeerden fans van Beerschot de confrontatie aan te gaan. Op dat moment besloot de DJ van Beerschot om de klassieker "Laat de zon in je hart" van Willy Sommers door de boxen te laten knallen. De theme song van de Antwerpse derby was geboren. Herbeleef de sfeer tijdens de wedstrijd hieronder opnieuw! d





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.