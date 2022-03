Oostende kon één helft standhouden in het Lotto Park: "Normaal komen we niet meer in de problemen, maar..."

KV Oostende hield één helft stand tegen Anderlecht, maar nadat Lior Refaelov scoorde, konden ze nooit meer een vuist maken. Zelf scoren heeft er eigenlijk nooit ingezeten.

"We kwamen uit twee goeie defensieve prestaties, want we konden twee keer de nul houden. Onze eerste helft was daar een verlengde van. We stonden goed. Maar na die goal werden de ruimtes groter en dat konden we niet bolwerken tegen een ploeg die aan de bal zo goed is. Misschien is 3-0 wel wat overdreven", klonk het bij de verdediger.

Capon had het ook over het verder verloop van het seizoen. Met negen punten voorsprong op Seraing zijn ze toch zeker van het behoud? "Ja, eigenlijk zouden we niet meer in de problemen mogen komen, maar... Stel je voor dat we twee keer verliezen en Seraing wint één keer. En dan is er de onderlinge confrontatie op de voorlaatste speeldag. Dan kan het zomaar drie punten worden en moeten we de laatste speeldag nog vol aan de bak. Best dat we het daar niet op laten aankomen..."