📷 Ook op sociale media uiten Beerschot-spelers kritiek op arbitrage: "En opnieuw..."

En of de emoties hoop oplaaiden voor, tijdens en na de Antwerpse derby. Bij Beerschot waren ze niet te spreken over enkele zeer betwistbare fases, die steevast in hun nadeel gefloten werden. Vooral de niet gefloten strafschop op Sebaoui werd op ongeloof en woede onthaald.

Greg Vanderidt, Lawrence Shankland, Joren Dom en Ilias Sebaoui: hun boodschap na de 2-1-derbynederlaag tegen Antwerp was identiek. "We zijn geflikt", klonk het unisono in het Beerschot-kamp. Ref Nathan Verboomen en VAR Bram Van Driessche kregen de zwarte piet toebedeeld.

Zo kreeg Beerschot geen strafschop na een vermeende overtreding van Butez op de doorgebroken Sebaoui. In de tweede helft kwam Beerschot op 1-2 via Shankland. Het feestje ging echter niet door, want de VAR had een overtreding gezien op Benson.

Op Twitter haalden Wouter Biebauw, opnieuw onder de lat op de Bosuil en de geblesseerde Frédéric Frans ontzettend hard uit naar de arbitrage.

Bekijk hier hun tweets: