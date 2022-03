Opvallend: In afwezigheid van Haroun draagt deze Antwerp-speler de aanvoerdersband

Geen Faris Haroun bij Antwerp. De aanvoerder van de Great Old incasseerde tegen Club Brugge zijn vijfde gele kaart en is geschorst voor de derby. Ritchie De Laet is voldoende hersteld van zijn enkelblessure en staat meteen weer in de basis.

De Laet is verrassend genoeg geen aanvoerder in de stadsderby. Het is Radja Nainggolan die de armband draagt tegen Beerschot. Il Ninja presteert al enkele wedstrijden onder niveau en werd deze week op zijn plichten gewezen. Brian Priske wil de ervaren middenvelder ongetwijfeld een extra boost geven met het aanvoerderschap. STARTING 1⃣1⃣! 👊#RAFC #ANTBEE #COYR🔴⚪ #OneRedFamily pic.twitter.com/wCJdzk309q — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 6, 2022