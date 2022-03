Strijd om play-off 1 kan nog héél boeiend worden: "Antwerp mag er niet gerust op zijn" en "Beerschot 20 jaar ploeg van't stad? Zou jammer zijn"

Haalt Antwerp play-off 1 uiteindelijk? En wat met coach Priske. De Antwerpse derby zal mogelijk een impact hebben, maar er is meer.

"Op 20 maart gaan we al meer weten, met onder meer Anderlecht - Antwerp en Gent - Anderlecht achter de kiezen", beseft Imke Courtois in De Zondag.

Niet gerust

"Antwerp was vorige zondag niet goed in Brugge en Gent brengt ondertussen veel beter voetbal. En Anderlecht zet mooie reeksen neer, dus Antwerp mag er niet gerust in zijn."

"Het zou jammer zijn moest Beerschot nu weer 20 jaar ploeg van't stad zijn, omdat het na degradatie heel lang zou duren voor er terug een derby is op het hoogste niveau."