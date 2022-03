Tuchel niet opgezet met Chelsea-fans tijdens Oekraïne-steun: "Dit was niet het moment!"

Alle Premier League-clubs waren gisteren overeengekomen dat ze hun steun zouden betuigen aan Oekraïne. Tijdens dat moment voor de match scandeerde een deel van de Chelsea-fans de naam van voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. En dat vond Thomas Tuchel niet kunnen.

In alle Engelse stadions wordt "Football Stands Together" op een Oekraïense vlag geprojecteerd, dragen de kapiteins een blauw-gele band én staat er net voor de aftrap een minuut applaus ingepland. Die minuut werd tijdens Chelsea-Burnley verstoord door fans die 'Abramovich' scandeerden. Die wil de club verkopen omdat hij onder vuur ligt voor zijn relatie met Poetin en hij wil de club sancties besparen.

"Het is niet het moment voor dergelijke boodschappen. We moeten samen solidariteit tonen", aldus Tuchel na de match. "Als club wilden we in dat moment respect tonen voor Oekraïne. Dan hebben we onze fans nodig om die boodschap samen met ons uit te dragen: wij, Chelsea, steunen Oekraïne."