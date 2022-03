🎥 Daouda Peeters blikt terug op helse periode: "Ik moest terug leren stappen, het was angstaanjagend"

Met Daouda Peeters huurt Standard dit seizoen een beloftevolle Belg van Juventus. Veel plezier beleefde Peeters niet aan de boorden van de Maas. Door een zeldzame zenuwziekte kwam Peeters amper vijf keer in actie voor de Rouches.

Daouda Peeters revalideert volop in het vermaarde Move to Cure van Lieven Maesschalck. Op de kanalen van Move to Cure doet Peeters het verhaal van enkele helse maanden. "In oktober kreeg ik evenwichtsstoornissen en minder gevoel in mijn benen. Eind oktober stelde men vast dat ik het Guillain-Barré Syndroom had, een zeldzeme zenuwziekte."

"Het begon met tintelingen in benen en voeten, daarna trad krachtverlies op en uiteindelijk geraak je gedeeltelijk verlamd."

De 23-jarige Antwerpenaar lag enkele maanden in het ziekenhuis, waarna hij eindelijk aan een lange en zware revalidatie kon beginnen. "Het voelde toch wel angstaanjagend, gelukkig ben ik er goed uitgekomen. Ik moest terug leren stappen, leren rollen en rechtstaan. Het vraagt heel veel tijd. De weg is sowieso lang, maar het zal goed komen", aldus Peeters.