Degryse heel helder: "Gheysens ging stap te ver" en "In zo'n toxische omgeving zouden sommige coaches stoppen"

De situatie op de Bosuil is heel lastig geworden voor coach Priske. Dat beseft ook Marc Degryse maar al te goed.

"Paul Gheysens is een stap te ver gegaan", meent Degryse in Het Laatste Nieuws. "Er zijn trainers die na zo'n zondag zouden zeggen dat ze vertrekken."

Kwestie van tijd

"In zo'n toxissche omgeving willen sommigen niet doorgaan", aldus nog de analist. Die ook meteen weet dat het een eindig verhaal is voor de coach.

"Een ding is zeker: Priske is deze zomer geen coach meer van Antwerp. Het is een kwestie van tijd voor hij vliegt."