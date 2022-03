Ex-Manchester United-speler hekelt mentaliteit spelers

Het zit niet goed in de kleedkamer van Manchester United. De mentaliteit is al vaak aangehaald als probleem. Ook Rio Ferdinand merkt op dat sommige spelers niet tegen kritiek kunnen.

Hij vindt dat spelers niet moeten zagen dat ze kritiek krijgen. Ze moeten bezig zijn met zichzelf verbeteren als ze slecht presteren en kritiek krijgen.

Rio Ferdinand reveals he gets calls from some players and their agents asking him to stop criticising them in public. #mufc pic.twitter.com/YtQtG428HZ