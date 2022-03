Pep Guardiola heeft amper 14 spelers ter beschikking tegen Sporting: "Ik ben nog steeds zo kwaad op hem"

Manchester City verdedigt woensdag tegen Lissabon een 5-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. Het ideale moment om te roteren, zou je denken. Dat zal er echter niet inzitten voor Pep Guardiola, die woensdag maar veertien spelers ter beschikking.

Zo is Kyle Walker er niet bij, nadat hij op de slotspeeldag van de groepsfase een domme rode kaart pakte tegen RB Leipzig, terwijl er niets meer op het spel stond. "Die drie speeldagen schorsing zijn verdiend, zeker na zo'n domme actie. Ik ben nog altijd zo kwaad op hem."

"Nu hebben we maar veertien fitte spelers. Vooral achterin is de spoeling dun. Natuurlijk hebben we met die 0-5 een schitterende uitgangspositie, maar we zijn er nog niet", waarschuwde Guardiola dinsdag op zijn persbabbel. Naast Walker moet Guardiola het ook doen zonder Cancelo (ziek) en de geblesseerde Dias en Aké.

Bovendien is het ook maar de vraag of Kevin De Bruyne in actie zal komen. De Rode Duivel is bij een gele kaart tegen Sporting geschorst voor de heenwedstrijd van de kwartfinale. "Misschien laat ik hem wel op de bank starten", klonk het geheimzinnig bij Guardiola.