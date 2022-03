Roy Keane ziet bedroevend Manchester United: "Ego's zijn het, vooral bezig met hoe ze eruit zien"

Manchester City veegde zondag de vloer aan met Manchester United. De Bruyne en co haalden het met 4-1.

Manchester United werd van het kastje naar de muur gespeeld. “Alle gebreken van Man United kwamen vandaag naar boven, hoe ze gewoon stopten met druk zetten of niet eens meer terugliepen. Dat is onaanvaardbaar als je voor Man United speelt”, zegt Roy Keane aan Het Laatste Nieuws.

“Zomaar de handdoek in de ring gooien, dat kan gewoon niet. Wanneer je tegen een topploeg speelt moet je tackelen, teruglopen,... dit is een afspiegeling waar de club zich momenteel bevindt. Héél ver achter enkele andere teams.”

Telkens naar de trainer blijven wijzen heeft volgens Keane geen zin. “Ik zie niet wie de leider is in de kleedkamer. Kijk naar Maguire, zwakke match - vecht hij een oorlogje uit met Ronaldo over de kapiteinsband, over andere dingen? Ego’s zijn het... deze jongens lijken vooral bezig met hoe ze eruit zien... Heb ik mooie schoenen aan? Zit mijn haar goed? Speel toch verdorie voetbal! Komaan, je speelt voor Man United. De fans moeten dat ook zien, zij zijn niet stom. Zij zien ook dat hun ploeg het opgegeven heeft.”