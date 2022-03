OFFICIEEL: Racing Genk houdt jonkie langer aan boord

De Genkse beloften bleven ook afgelopen maandag tegen Anderlecht ongeslagen (1-1). De jonge Genkies verloren dit seizoen nog niet in de competitie en kunnen stilaan beginnen denken aan hun 1B-avontuur voor volgend seizoen.

In dat avontuur is er een belangrijke rol weggeleged voor Matisse Didden (20). De grote centrale verdediger kwam in 2018 over van Patro Eisden en is uitgegroeid tot een 'ancien' in de beloftenploeg van Racing Genk.

De Limburgers maakten bekend dat het contract van Didden werd opengebroken. De centrale verdediger heeft zijn contract bij Racing Genk verlengd tot medio 2025.