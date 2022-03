Xavi ziet Barcelona niet als topfavoriet en ging in op vraag op voorganger Koeman: "Dappere coach"

Barcelona dat in deze tijd van het jaar in de Europa League moet spelen, dat zijn we ook niet echt gewend. Morgen spelen ze tegen Galatasaray en Xavi vindt zijn ploeg niet de topfavoriet om het toernooi te winnen.

"Het is niet de Champions League, maar we kijken uit naar de wedstrijd tegen Galatasaray. We weten dat we een goed resultaat moeten neerzetten, want het duel in Istanbul zal niet makkelijk zijn", zei Xavi. "Ik zie onszelf niet als een topfavoriet in de Europa League. We kennen deze competitie niet goed en we hebben dit toernooi nooit gewonnen. Sevilla is een grote favoriet, zeker, wij zijn een van de kanshebbers, maar uiteindelijk moeten we het altijd op het veld laten zien. Elke wedstrijd is een examen."

Op zijn persconferentie kwam hij ook even terug op het werk van zijn voorganger, Ronald Koeman. "Als ik eerder was gekomen, zou de situatie dan anders zijn? Ik weet het niet. Ik ben tevreden over hoe het team speelt. We hebben grote veranderingen doorgevoerd. Ronald Koeman had een andere speelwijze en bepaalde dingen die we wilden veranderen, kostten tijd. Het team staat er nu beter voor, maar we zijn er nog lang niet. Koeman was een dappere coach. Hij gaf veel jonge spelers een kans en die hebben zich nu bewezen. Ik heb uiteindelijk alleen maar goede woorden over voor Koeman."