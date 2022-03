Alfred Schreuder de juiste man op de juiste plek? "Mensen kunnen niet meer normaal doen"

Vincent Mannaert bestempelde Alfred Schreuder bij zijn aanstelling als de juiste man op de juiste plek, maar ondertussen zijn er al heel wat andere meningen de revue gepasseerd.

Dat de druk groot is bij Club Brugge klinkt als een understatement. “Je mag tegenwoordig bijna geen wedstrijd meer verliezen of je krijgt problemen. Zeker in moeilijke momenten staat er constant een camera op je gericht en als je dan eens een rare beweging maakt, is het: hij kan niet met de druk om, hij weet het niet meer of hij ziet het niet meer zitten. Iedereen bemoeit er zich mee en er wordt zo snel geoordeeld”, zegt Erwin Koeman in de Krant van West-Vlaanderen.

De Nederlander stoort zich aan die houding van het publiek. “Mensen kunnen precies niet meer op een normale manier over iemand praten. Of je bent heel goed of je kent er helemaal niets van. Het is moeilijk om vooraf in te schatten hoe je daarmee zal omgaan. Zie hoe Mourinho bij AS Roma tekeergaat. Kan die dan ook niet met de druk om? Het is een moeilijke job en het wordt er niet makkelijker op.”

Dat geldt zeker ook de komende weken voor Schreuder bij Club Brugge. “In deze omstandigheden mag hij niet verliezen of hij krijgt de analisten en dat hele sociale mediagedoe op zijn dak. Maar goed, hij koos er zelf voor en hij weet wat het inhoudt. Tot nu toe blijft hij er vrij rustig onder. Om zich heen schoppen, past ook niet bij de persoon Schreuder.”