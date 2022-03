Conference League: Vitesse verliest van Roma, Feyenoord wint met scorende Dessers op Partizan Belgrado

De eerste vier wedstrijden in de achtste finales van de UEFA Conference League zijn zonet afgewerkt.

Partizan Belgrado - Feyenoord 2-5: Partizan Belgrado kwam tot twee keer toe op voorsprong tegen Feyenoord, maar twee keer wisten de Nederlanders de achterstand uit te wissen. In het slot legden ze er zelfs nog drie bij. Onze landgenoot Cyriel Dessers wist ook zijn doelpuntje mee te pikken.

Slavia Praag - LASK Linz 4-1: Ook voor LASK Linz lijkt het boeken toe in de Conference League. Met zware 4-1 cijfers gingen ze onderuit in de Tsjechische hoofdstad. Yira Sor maakte twee van de vier doelpunten.

Vitesse - AS Roma 0-1: AS Roma ging met het kleinste verschil winnen op het veld van Vitesse, de ploeg die Anderlecht uitschakelde in de voorrondes van de Conference League. Sergio Oliveira scoorde net voor rust met een knappe volley, maar pakte na de rust wel nog een rode kaart.

PAOK - KAA Gent 1-0: Gent ging op verplaatsing in Griekenland onderuit tegen PAOK. Jasmin Kurtic maakte het enige doelpunt van de avond. Er liggen dus zeker en vast nog kansen voor de Gentenaren in de terugwedstrijd.