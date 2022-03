Degryse maakt sterren van PSG helemaal af: "Hij komt zelfs niet meer in de buurt"

Wat een ommekeer woensdagavond. Real Madrid maakte een 0-1-achterstand helemaal goed en kwalificeerde zich nog dankzij drie goals van Benzema.

Een gigantische blunder van Gianluigi Donnarumma zette een bijzondere terugkeer van Real Madrid in. Met drie goals knalde Karim Benzema zijn ploeg naar de kwartfinales van de Champions League.

“Real kreeg een boost na de 1-1, maar PSG had ook geen reactie meer in huis. Ze zakten als een zak patatten in elkaar. Iedereen stond bij die laatste goal naar elkaar te kijken. Onwaarschijnlijk”, zegt Marc Degryse bij VTM.

En daar stond Kylian Mbappé helemaal alleen. Hij zal woensdagavond wel beseft hebben dat hij een transfer nodig heeft als hij verder wil.

“Dat Real vandaag PSG uitschakelde, is voor mij een grote verrassing. Mbappé werd in de steek gelaten door de rest. Bij PSG zijn ze nu afhankelijk van één iemand. Messi en Neymar zijn niet meer op hun top. Messi komt zelfs niet meer in de buurt van Mbappé. Hij was wéér spoorloos.”