Tissoudali afgemaakt door eigen ploegmaat: "Ik had zijn voet gebroken"

Tissoudali daagde tegen Club Brugge uit door op de bal te gaan staan. Een actie die niet op veel sympathie kon rekenen.

De supporters van blauwzwart trakteerden Tissoudali op een striemend fluitconcert en ook analisten vonden het totaal niet gepast wat de speler deed.

In ‘Extra Time’ liet Tissoudali weten dat als hij dat bij zijn ploegmaat Michael Ngadeu gedaan had, dat die laatste zeker rood ging pakken.

Ngadeu kon de actie van Tissoudali ook niet smaken. “Ik ben rustig en reageer nooit, maar als Tarik dat bij mij had gedaan, brak ik zijn voet en gingen we er samen af. Misschien dacht hij dat ik een grapje maakte, maar ik ben heel ernstig”, zegt Ngadeu aan Het Nieuwsblad.

“Ik vind dat je nederig moet blijven. Als je dat doet in Brugge, toon je geen respect tegenover je tegenstander. Dat is alsof je bij mij thuis zou komen en mijn vrouw zou nemen voor mijn ogen en me dan nog beledigt ook.”