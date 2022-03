Maxime D'Arpino blikt vooruit op duel met Club Brugge: "Kijk naar eerste helft tegen Anderlecht"

KV Oostende speelt zaterdag in eigen huis tegen Club Brugge. Maxime D'Arpino rekent toch wel op iets.

Maxime D’Arpino voelt zich goed bij KV Oostende, al speelt het feit dat Yves Vanderhaeghe Frans spreekt tegen hem daar ook voor een deel in mee.

Toch ziet hij ook veel gelijkenissen met het spel van de vorige trainer. De aanpassingen waren dan ook niet zo groot. Club Brugge is de volgende tegenstander van de kustploeg.

“Club Brugge is een sterke ploeg die nu in een goeie flow zit. Ze hebben twaalf op twaalf gepakt in de laatste wedstrijden. Dit zorgt ervoor dat het een moeilijke match zal worden maar we zijn zeker en vast niet kansloos”, zegt D’Arpino op de webstek van KVO.

“Als je kijkt dat we in de eerste helft tegen Anderlecht goed stand hielden, waarom zouden we dit niet kunnen tegen Club Brugge in een vol huis? We hebben het moeilijk om potentiële kansen goed uit te spelen en te scoren. We trainen daar ook hard op. Hopelijk kan al dat harde werk van op training er in de volgende matchen uitkomen.”

Het belang van de wedstrijd tegen Club Brugge is dan ook groot voor D’Arpino en co.