Praet over zijn wrang afscheid en pijnlijke woorden van Van Holsbeeck: "Hij zei: 'Als het niet gaat zoals wij willen, mag hij in de tribune gaan zitten waar de duiven op hem schijten"

Dennis Praet won drie titels en een Gouden Schoen bij Anderlecht vooraleer hij vertrok naar het buitenland. Dat vertrek verliep echter niet echt vlot. Bij de podcast MidMid wijst hij daarbij vooral naar ex-manager Herman Van Holsbeeck.

"Hoe ik uiteindelijk ben weggeraakt naar Sampdoria... Daarbij zijn zaken gebeurd die niet goed aanvoelden. Dat had niks met de club Anderlecht te maken, maar wel met bepaalde personen die nu ook genoemd worden in het dossier Propere Handen. Daardoor ben ik weggegaan met een wrang gevoel", verwijst hij duidelijk naar Van Holsbeeck.

"Daar zijn vieze dingen gezegd toen het niet ging zoals zij wilden", ging hij verder. "Als jonge gast had ik vier, vijf jaar alles gegeven en toen zijn daar woorden gevallen die pijn deden. Zo zei Van Holsbeeck ooit: 'Als het niet gaat zoals wij willen, dan mag hij in de tribune gaan zitten waar de duiven op hem schijten'. Dat is me ook aan de oren gekomen en dat deed pijn. Daardoor ben ik met een slecht gevoel vertrokken. Sinds die personen weg zijn, is het gevoel wel helemaal aan het terugkomen."