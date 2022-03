🎥 Gent-spelers trekken lessen om alsnog op zoek te gaan naar kwalificatie: "Niet makkelijk, maar het moet wel lukken"

Het is lessen trekken bij AA Gent om alsnog de kwalificatie te kunnen verwezenlijken voor de kwartfinales van de Conference League. Gent verloor bij PAOK Saloniki met 1-0 en zal in de Ghelamco Arena dus beter moeten doen om die goal achterstand te kunnen ophalen.

"In de eerste helft hadden we meer balbezit. Ik had wel het gevoel dat we de wedstrijd meer controleerden. In de tweede helft creëerden ze wel wat meer kansen en kwamen ze vaker in onze box. Zelf creëren we te weinig", aldus Alessio Castro-Montes. Eenzelfde verhaal bij Michael Ngadeu. "We hebben niet onze beste match gespeeld, niet ons beste niveau gehaald. De controle die we hadden, verloren we in de tweede helft."

Hoe kwam dat? "Zij kwamen heel gretig uit de kleedkamers. We konden de bal vooraan niet meer bijhouden, waardoor we meer moesten verdedigen. Dat moeten we corrigeren in de terugmatch." Jammer ook van het afgekeurde Gentse doelpunt. "Ik heb gehoord dat het maar een paar centimeter buitenspel was. Heel ongelukkig dat we vijf minuten later die goal tegenkrijgen", zucht Castro-Montes.

Hoe moet Gent het nu aanpakken in de return? "Ik denk dat we gewoon ons spel moeten spelen. Ik denk dat we veel beter kunnen. Hier hadden zij het voordeel om voor hun fans te spelen, in de terugwedstrijd hebben wij het voordeel om op de fans te kunnen rekenen. Het zal niet makkelijk worden, maar het moet wel lukken, denk ik", heeft Castro-Montes er nog goede moed in.

Ook bij Ngadeu is het geloof in een goede afloop zeker nog aanwezig. "In de terugmatch thuis zullen we nog wel kansen krijgen.We moeten de juiste strategie bepalen om onder hun druk onderuit te komen en zelf gevaarlijker te kunnen zijn."