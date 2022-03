🎥 Ook volgend seizoen nog geen VAR in 1B: "Negen maanden tijd nodig als je VAR wil implementeren"

Er zijn in 1B onlangs heel wat discutabele beslissingen genomen, waarbij een VAR de scheidsrechter wel had kunnen helpen. Dan denken we in de eerste plaats aan het spookdoelpunt in RWDM - Lierse Kempenzonen. Een VAR in 1B is echter nog niet voor meteen.

Dat heeft scheidsrechterbaas Stephanie Forde laten verstaan in een gesprek met Eleven. "Je moet er rekening mee houden dat wij er negen maanden tijd voor nodig hebben als je een VAR wil implementeren in een competitie. Om stadions uit te rusten, voor opleiding, noem maar op..."

Als er een VAR in 1A is, zou het echter toch ook logisch zijn dat er een VAR beschikbaar is in 1B. "Ik denk dat we daar zeker veel moeten over spreken. Het is niet alleen een kwestie van tijd, maar ook van human resources. Het is ook een kwestie van geld en middelen voor de clubs."

❌ | Geen VAR in de 1B Pro League volgend seizoen. 📺



Uitiendelijk moest de vraag gesteld worden: komt er een VAR in 1B of niet? "Daar gaan we samen uit moeten komen. Sowieso volgend seizoen niet."