Onuachu doet oproep aan scheidsrechters: "Ze zeggen dat ik niet mag klagen omdat ik groter en sterker ben"

Paul Onuachu heeft er - ondanks het slechte resultaat van Genk - zelf geen slecht seizoen opzitten tot nu toe. Hij scoorde 16 keer en kon zijn gemiste transfer uit zijn hoofd zetten.

“Die transfer kan er natuurlijk nog altijd komen. Daarom is het belangrijk dat ik dit seizoen heb kunnen bevestigen", zegt hij in HBvL. "Terwijl we als ploeg niet in de top vier geraakt zijn, zit ik zelf toch opnieuw aan 16 goals in 30 wedstrijden. Ik heb de ontgoocheling dus van me kunnen afzetten en bewezen dat het topjaar dat de Gouden Schoen me opleverde geen toevalstreffer was. Ik denk dat ik daar best trots mag op zijn.”

Maar toch heeft hij nog één opmerking en die is gericht aan de scheidsrechters. Hij voelt het aan alsof verdedigers alles bij hem mogen uithalen. “Ik hoop wel op iets meer begrip van de scheidsrechters. Ik vind het fijn dat ze stevige duels toelaten, maar die duels moeten dan wel fair gebeuren. Verdedigers proberen me met alle mogelijke middelen af te stoppen en het lijkt alsof ze daarbij ongestraft mogen duwen, trekken en sleuren. 'Klaag niet, je bent groter en sterker dan hen', zeggen scheidsrechters me zelfs tijdens de match. Alsof dat iemand het recht geeft om overtredingen tegen je te maken.”