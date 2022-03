Kompany over zijn verdediging voor zondag en zijn kijk "op de dingen die in België gebeuren": "Ik zie het verschil met al de andere competities"

Anderlecht staat op scherp voor de komst van Antwerp. Of beter gezegd: Vincent Kompany heeft hen al een hele week op scherp gezet. Maar er is één grote vraag... Wie gaat hij in de verdediging zetten? Kompany liet niet echt in zijn kaarten kijken.

Vincent, de vraag die iedereen bezighoudt... Welke opties heb je nog centraal achteraan?

"Elk detail telt nu. Ik ga er zo weinig mogelijk over lossen. Ik heb het volste vertrouwen in de brede kern. Iemand anders zal het oplossen."

Voor de duidelijkheid: Zeno Debast is geen optie?

"Nee, Zeno is waarschijnlijk iets langduriger buiten strijd. We zullen een bepaalde tijd niet op hem kunnen rekenen. Maar Matthias, onze persverantwoordelijke, zal daar ten gepaste tijde over communiceren."

Is het mogelijk dat je je systeem verandert?

"Alles is een optie, maar je moet altijd een beetje afwegen: elf spelers in een nieuwe positie of één speler in een nieuwe positie? Trouwens, in de details verandert het systeem voortdurend."

Heeft Sardella voldoende vertrouwen? Dat straalde hij dit seizoen nog niet uit.

"Killian is een jonge gast met een enorme progressiemarge. Met wat hij al gedaan heeft op zijn leeftijd is er enkel hoop en enthousiasme voor de rest van zijn carrière. Hannes Delcroix stond er ook nog niet op zijn 18de of 19de. Hij moest eerst een leeftijd bereiken en is toen pas matuur geworden. Hoe het met hem zit? Daar gaan we ook nog over communiceren."

Over Antwerp dan... Die mannen kunnen er wel een fysieke match van maken.

"Er zijn genoeg ploegen in België die fysiek veel brengen. Ik zal Antwerp vooral beschouwen als een ploeg die wil voetballen. Met veel jongens tussen de lijnen en veel ervaring. Eén van de oudere ploegen die gebouwd is om nu succes mee te hebben. Ik wil op geen enkel detail toegeven, dat is geen optie. Ik wil dat onze ploeg in alles beter is. Ik kijk er nu al naar uit."

Zou jij accepteren dat je voorzitter naar de kleedkamer kwam?

"(zwijgt even en denkt na) Kijk, ik moet de rekening van anderen niet maken. Maar ik heb veel in het buitenland gespeeld en ik zie toch een verschil met de andere competities. Of het nu Engeland, Nederland, Noorwegen of Denemarken is, ze benaderen het voetbal daar anders. Hier is het veel emotioneler. Ik spreek dan puur als observator. Hier pakken ze dingen anders aan. Tof voor jullie journalisten natuurlijk. Er gebeurt altijd wel iets. Maar emotie is iets dat ik vooral bij de supporters wil zien."