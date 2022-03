Elsner wil ongeslagen reeks verlengen met winst in derby tegen Seraing: "Ze hebben wel 5x op rij verloren, maar..."

Standard is nog steeds niet bepaald geherlanceerd. Maar met 4/6 in de voorbije twee wedstrijden, mogen de bazen gematigd positief zijn.

Al zal de wedstrijd van komende zondag voor de bazen ook zeer belangrijk zijn. De derby tegen de buren uit Seraing staat namelijk op het programma. Als Elsner en zijn manschappen op het eigen veld niet kunnen winnen van Seraing, zal het er ongetwijfeld stevig gaan stuiven op Sclessin.

Standard-trainer Elsner is alvast op zijn hoede voor de tegenstander, ondanks de 0/15 van Seraing in de voorbije wedstrijden. "Ze verloren telkens op een andere manier, vaak omdat ze met 10 man de wedstrijd eindigden. Maar zodra er ruimte is, zullen hun aanvaller ons pijn kunnen doen", is Elsner overtuigd in La Dernière Heure.

Hij heeft dan ook een duidelijk plan voor het treffen met de voorlaatste uit de competitie: "We moeten agressief zijn om ze niet te laten wegkomen met die ruimte. Zelf laten ze kansen liggen in hun verdediging, al moeten we waakzaam blijven", besluit hij.