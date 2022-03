De jeugd baant het pad voor de toekomst bij Cercle Brugge: "We hebben veel shit gekend en gezien"

Cercle Brugge heeft het geweer van schouder veranderd en geeft de jeugd een kans. Met vier staan ze nu in de basis. En dat geeft hoop voor de toekomst en de talenten die er nog aan zitten te komen.

Robbe Decostere, Olivier Deman, Thibo Somers en Charles Vanhoutte zijn de namen. De vier plaveiden de weg voor de toekomstige jeugdtalenten, maar dat pad ging niet altijd over rozen. "Dat is onze eigen verdienste. We hebben veel afgezien. Om het lelijk te verwoorden: veel sh*t gekend en gezien", zegt Vanhoutte in KVW. "En ook zo behandeld worden. Maar we hebben nooit opgegeven. We zijn ervoor blijven werken. We zijn daar sterker uitgekomen. Ondertussen dragen wij die mentaliteit over naar onze medespelers: dat ze er vol voor gaan, erin blijven geloven.”

Ook Decostere heeft nog goeie raad. “Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Je stelt wel eens de vraag: waaraan heb ik dat verdiend? Cercle is op de goede weg. Men maakt een positieve evolutie. Toen Charles en ik erbij kwamen, was er een ander beleid, werd er op een andere manier naar de jeugdspelers gekeken. Misschien komt dat wel door ons, doordat wij als een jongere uit de eigen jeugd onze meerwaarde hebben kunnen tonen."