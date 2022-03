FIFA organiseert overleg met Amnesty International over WK in Qatar

Wereldvoetbalbond FIFA gaat maandag in Zürich met mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan tafel zitten.

Onderwerp van gesprek is de situatie van buitenlandse arbeiders in Qatar. Er is heel wat kritiek over de omstandigheden waarin de gastarbeiders moeten leven en werken.

Eerder was al te horen dat er duizenden doden vielen bij het bouwen van de stadions voor het WK van eind dit jaar.

"Wij blijven vastberaden om ervoor te zorgen dat de arbeiders beschermd worden die meewerken aan het tot stand komen van het WK. We zijn ervan overtuigd dat het toernooi ook zal dienen als een katalysator voor een verdere en blijvende verandering in het gastland", zegt FIFA topman voor Sociale Verantwoordelijk en Opvoeding Joyce Cook.

De regering van Qatar heeft nog nooit naar de kritiek willen luisteren en zegt dat er al heel wat maatregelen genomen werden.