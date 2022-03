🎥 Tegenstander provoceren en dan zelf rood krijgen: oerdomme actie van 'recidivist' Nabil Fekir

In minuut tachtig ging de Franse international wat provoceren, door achteloos te jongleren met de bal. Dat leverde hem een stevige haal op van een Bilbao-verdediger, waarna ook Iker Munain verhaal kwam halen. Munain trok vervolgens aan de baard van Fekir, die zichzelf niet kon beheersen en tegen een rode kaart aanliep.

Nabil Fekir (28) is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Sinds hij in 2019 overstapte van Olympique Lyon naar Real Betis, liep de offensieve middenvelder al vijf keer tegen een rood karton aan.

