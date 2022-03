📷 Ex-clubs herdenken François Sterchele: 'Voor altijd in ons hart'

Op 8 mei 2008 stond de wereld van voetbalminnend België stil. François Sterchele, op dat moment Rode Duivel en spits van Club Brugge, kwam op die dag om het leven bij een auto-ongeval in Vrasene.

De immer goedlachse Luikenaar schopte het van vierde klasse tot in de Jupiler Pro League. Vandaag zou hij veertig kaarsen mogen uitblazen, wat hem niet gegund is geweest. Op amper 26-jarige leeftijd kwam Sterchele om het leven bij een ongeval in Vrasene, op 8 mei 2008.

Ex-clubs OHL, Beerschot en Club Brugge zijn hun poulain bijna veertien jaar na zijn overlijden niet vergeten. Via de officiële kanalen herdenken ze hun voormalige goalgetter.

Forever in our hearts ❤️🖤💚🤍 pic.twitter.com/KZWAsEGykV — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) March 14, 2022